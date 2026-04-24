Haberler

Uluslararası Af Örgütü, Dünya Kupası için ABD'ye seyahat edecek kişilere "artan şiddet" uyarısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ile ABD'li insan hakları örgütleri, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye seyahat uyarısı yayımlayarak, ziyaretçileri "ülkede yükselen otoriterlik ve artan şiddet" konusunda uyardı.

Uluslararası Af Örgütü ile çok sayıda ABD'li sivil toplum ve insan hakları örgütleri tarafından, bir kısmı ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama yapıldı.

Maçların oynanacağı şehirlerin ABD yönetiminin "şiddet içeren" politikalarının hedefi olduğuna işaret edilen açıklamada, ziyaretçilerin "ülkede yükselen otoriterlik ve artan şiddet" konusunda uyarıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ziyaretçilerin "gerekçesiz şekilde ülkeye girişlerinin engellenebileceği ve gizliliği ihlal eden aramalara maruz kalabileceği" kaydedilerek, "Taraftarların, oyuncuların, gazetecilerin ve diğer ziyaretçilerin ABD'ye seyahat ederken ve ülke içindeyken dikkatli olmaları ve acil durum planı hazırlamaları tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

