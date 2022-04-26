Ulusal Kurtuluş Cephesi kurucusu Şabbi: "Krizden çıkış için kurtarma programı şart" (2)
AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus'taki Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, ülkesinin mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerden çıkmak için bir kurtarma programına ihtiyacı olduğunu belirtti.
Tunus'taki Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, ülkesinin mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerden çıkmak için bir kurtarma programına ihtiyacı olduğunu belirtti. Aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Cephesi oluşumunun kurucusu olan Şabbi, başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.
AA / Arbi Mahjoubi - Güncel