Ulupınar Köyü'nde Bereket İçin Geleneksel Kurban Kesimi

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kesti.

Ulupınar Köyü Muhtarlığı organizasyonunda yapılan etkinlikte, Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda 12 küçükbaş hayvan kesti.

Kesilen kurban etleriyle hazırlanan yemekler, köy sakinleri ve misafirlere ikram edildi.

Köy muhtarı Nazım Sezer, her yıl köy halkının desteğiyle alınan büyük ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesildiğini belirtti.

Sezer, "233 yıldır süre gelen bir geleneğimiz, bereket için her yıl kurbanlar kesiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Öztürk da bu özel günlerinde misafirleri ve köy halkından 1100 kişiye yemek ikramda bulunduklarını aktardı.