Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi'nde Karlı Yol Temizlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yol temizlendi.

Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yol, temizlenerek ulaşıma açıldı.