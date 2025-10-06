Haberler

Uludere'de Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 55 gram skunk ve 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde aracında sentetik uyuşturucu ve skunk ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın belirli bölmelerine gizlenmiş 55 gram skunk, 5,83 gram metamfetamin ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan aracın sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
