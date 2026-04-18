Şırnak'ta kamyonetin yayaya çarpıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kaygan yolda kamyonet yayaya çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yaya yaralandı, her iki yaralı hastaneye kaldırıldı.
M.B. yönetimindeki 06 EB 6447 plakalı kamyonet, ilçenin Şenoba beldesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yayaya çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayhan Babat