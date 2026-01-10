Uludere'de polisten ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik

Şırnak'ın Uludere ilçesinde alfabede "P" harfine geçen Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik polis ekiplerince etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, "P" harfi için pano hazırlandı, öğrencilere balon ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Sınıf öğretmeni Büşranur Çakı, alfabede P harfine geçtiklerini belirterek, "İlçe Emniyet Müdürlüğü polislik mesleğini tanıtmak için bize destek oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz polislik mesleğini tanıma fırsatı buldu." dedi.

Öğrencilerden Eslem Duru Şimşek de etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getirerek, büyüyünce polis olmak istediğini anlattı.

Yusuf Eymen Oslu ise polis ekiplerinin sınıflarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bize Türk bayrağı ve balon dağıttı. Polislik mesleğini çok seviyorum. Ben de polis olmak istiyorum." diye konuştu.