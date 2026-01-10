Haberler

Uludere'de polisten ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine polis ekiplerince düzenlenen etkinlikte, 'P' harfi ile ilgili aktiviteler yapıldı. Öğrencilere balon ve Türk bayrağı dağıtıldı. Öğretmen Büşranur Çakı, etkinliğin polislik mesleğini tanıtma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde alfabede "P" harfine geçen Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik polis ekiplerince etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, "P" harfi için pano hazırlandı, öğrencilere balon ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Sınıf öğretmeni Büşranur Çakı, alfabede P harfine geçtiklerini belirterek, "İlçe Emniyet Müdürlüğü polislik mesleğini tanıtmak için bize destek oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz polislik mesleğini tanıma fırsatı buldu." dedi.

Öğrencilerden Eslem Duru Şimşek de etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getirerek, büyüyünce polis olmak istediğini anlattı.

Yusuf Eymen Oslu ise polis ekiplerinin sınıflarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bize Türk bayrağı ve balon dağıttı. Polislik mesleğini çok seviyorum. Ben de polis olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum