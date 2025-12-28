Uludağ, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı
Uludağ'da etkili olan kar yağışı dönüş yolundaki trafik yoğunluğunu artırdı. Günlük tatilci taşıyan araçlar ve tur otobüsleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
DÖNÜŞ YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Uludağ'da öğleden sonra etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, yolda da trafik yoğunlaştı. Dönüşe geçen günübirlik tatilcileri taşıyan otomobillerle, tur otobüsleri Uludağ'da dönüş yolunda metrelerce kuyruk oluşturdu. Karla kaplı yollarda adım adım ilerleyen araçlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Murat ÇOBANGİL/Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel