Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, bu sezon şu ana kadar 1180 olaya müdahale etti.

Kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da huzur ve güvenliği sağlamak için İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri ile JAK timleri de görev alıyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timi, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1998'den bu yana faaliyet gösteriyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı 1800 rakımlı Oteller Bölgesi ile zirveye yakın alanlarda JAK timi, yaralanma, kaybolma, telesiyejde ve arazide mahsur kalma gibi olaylara müdahale ediyor.

Sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava ve zorlu arazi koşullarında kar motoru ve arazi araçlarını kullanan ekipler, arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş görevlerini yerine getiriyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin misafir edildiği Uludağ'da bu kış sezonunda şimdiye kadar 1180 olaya müdahale eden JAK timi, olası kazalara anında müdahale için 7/24 hazır bekliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekip, yaralının konumunu belirledikten sonra kar motorlarıyla yaralının bulunduğu alana gidiyor. İlk müdahalesi yapılan yaralı, kar motorundaki sedyeyle güvenli alana getirilerek sağlık personellerine teslim ediyor.

JAK timi, Uludağ'daki 20 kayak pistinde güvenli tatil için sürekli devriye halinde bulunuyor.

"Olayın özelliğine göre diğer birimlerle, AFAD, UMKE ile koordinasyon sağlanıyor"

Ekiplerin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ateş, AA muhabirine, JAK timinin Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 1998 yılında kurulduğunu söyledi.

Uludağ'da asayişi ve huzuru sağlamak için jandarma personeliyle görev aldıklarını belirten Ateş, "Uludağ Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen bir kış turizm merkezidir. Sezon boyunca jandarma ekiplerimiz görevin özelliğine göre emniyet ve asayişin sağlanması, kaybolma, mahsur kalma, pistlerde meydana gelen kazalar, arızalarda tahliye ve trafiğin düzenlenmesi görevlerini icra etmektedir." dedi.

Ateş, olası bir ihbar durumunda olaya müdahale etme aşamalarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhbarın alınmasına müteakip ihbarcıyla irtibat kurularak olayın durumu ve konumu hakkında bilgi alınır. Bu esnada olayın özelliğine göre diğer birimlerle, AFAD, UMKE ile koordinasyon sağlanır. Meydana gelen olayın niteliğine uygun malzeme ve tesisat seçimi yapılır. Mevcut durum, hava şartları, yol durumu ve lojistik destek ihtiyacı değerlendirilerek gerekli planlama yapılır. Yapılan hazırlıkların ardından göreve çıkış, intikal, kazazedeye ilk müdahale, tahliye planının belirlenmesi, kazazedenin güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştirilir."

Uludağ'da her zaman timlerin hazır bulunduğunu anlatan Ateş, "Timlerimiz Uludağ bölgesinde 2025 yılı içerisinde 1208, kuruluş tarihinden günümüze kadar ise toplam 18 binin üzerinde kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayına müdahale etmiştir." diye konuştu.