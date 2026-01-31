Haberler

Uludağ'da Telesiyej Arızalandı, Tatilciler Mahsur Kaldı

Uludağ'da Telesiyej Arızalandı, Tatilciler Mahsur Kaldı
Güncelleme:
Uludağ kayak merkezinde arızalanan telesiyejde mahsur kalan tatilcilerin kurtarılması için Jandarma Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da bazı tatilciler, arızalanan telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, tatilcileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren telesiyejde, saat 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Telesiyejin durması nedeniyle bazı tatilciler, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İhbarla bölgeye JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

