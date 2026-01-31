Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde arızalanan telesiyejde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel