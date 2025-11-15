Haberler

Uludağ'da Teleferikten Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

Uludağ'da Teleferikten Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Uludağ'da teleferik tesislerinde meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek üzere 'Teleferikten Kurtarma Eğitimi' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryoya göre, yerden yüksekte mahsur kalan bir kişi başarıyla tahliye edildi.

TÜRKİYE'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, teleferik tesislerinde meydana gelebilecek olaylara anında müdahale etmek maksadıyla 'Teleferikten Kurtarma Eğitimi' tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayak severlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ' da 'Teleferikten Kurtarma Eğitimi' tatbikatı yaptı. Türkiye'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, teleferik tesislerinde meydana gelebilecek olaylara anında müdahale etmek maksadıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yerden metrelerce yüksekte mahsur kalan bir kişi tahliye edildi.

