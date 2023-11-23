Uludağ'da devirdikleri çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle beslenen ayılar kamerada
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Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştıran ayılar görüntülendi.
Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştıran ayılar görüntülendi.
Sarıalan'da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, biri yavru 4 ayı yer aldı.
Kayıtlarda, ayıların gece çöp konteynerlerini devirerek buldukları yiyeceklerle beslendikleri görülüyor.
Kaynak: AA / Güncel