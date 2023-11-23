Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçe genelinde alt ve üstyapı ile sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ekipler, altyapısı tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlçede son olarak 5 mahallede 14 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, 4 kilometrelik alanda daha asfalt çalışması başlatıldı.

Ulubey ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçe genelinde alt ve üstyapı ile sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ulubey ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlçede son olarak 5 mahallede 14 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, 4 kilometrelik alanda daha asfalt çalışması başlatıldı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Daha önce Akoluk Mahallemize 4 kilometre sıcak asfalt, Kıranyağmur Mahallemize 4 kilometre emisyon asfalt, Durak Mahallemize 4 kilometre emisyon asfalt, Çatallı Mahallemize 1 kilometre emisyon asfalt ve Kızılen Mahallemize 1 kilometre emisyon asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Bugün itibariyle de toplam uzunluğu 4 kilometre olan Şeyhler Mahallesi'nde asfalt çalışmalarımıza başladık. Mahalle Muhtarımız Sezgin Akyıldız ile asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Mahallemize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemize desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU