Haberler

Ordu'da iki araç ve motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ordu'da iki araç ve motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari araç ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Akçin yönetimindeki 28 AAS 329 plakalı hafif ticari araç, Fındıklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki Berat Özdemir yönetimindeki 52 AGR 177 plakalı motosikletle, ardından Fatih Demirtaş yönetimindeki 52 FM 185 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Koray Yılmaz, Yeter Türker, Barış Soylu ile Ekrem Kır ilk müdahalelerinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Ne kucağındakinden ne de karnındakinden utanmadı

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme: 3 işçi yaralandı
Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor

Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Metrobüste ölüm takibi! Ferdi'yi hayattan koparan sebep akılalmaz