Haberler

Otomobil karşı şeride geçti; 7 yaralı

Otomobil karşı şeride geçti; 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobilin karşı şeride geçmesiyle motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek motosiklet ve hafif ticari araçla çarpıştığı kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ulubey-Ordu kara yolunda meydana geldi. Nizamettin Akçin'in kontrolünü kaybettiği 28 AAS 329 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Berat Özdemir'in kullandığı 52 AGR 177 plakalı motosiklet ve Fatih Demirtaş idaresindeki 52 FM 185 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berat Özdemir, otomobil sürücüsü Nizamettin Akçin, hafif ticari aracın sürücüsü Fatih Demirtaş ile araçlardaki Koray Yılmaz, Yeter Türker, Barış Soylu ve Ekrem Kır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ekrem Kır'ın durumun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

Türk siyasi tarihinde bir ilk! Krizin çözümünün tek yolu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
'Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti' iddiasında gerçek ortaya çıktı

Atina'nın Türk savaş uçaklarıyla ilgili yalanı çöktü
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Çiftçi'den kendisini hedef alan İsrailli bakana tarihi ayar
D-100'de feci kaza! 2 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kan donduran görüntü