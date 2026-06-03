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Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı

Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde bahçede manevra yapan kamyonetin 350 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Hakkı Temel hayatını kaybetti, eşi Hacer Temel ağır yaralandı.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde sürücüsünün bahçede manevra yaparken kontrolünü kaybettiği kamyonet, yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Hakkı Temel (64) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Hacer Temel (64) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ulubey ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Temel, iddiaya göre bahçede manevra yaptığı 53 HD 148 plakalı kamyonetin kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonek, yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Hakkı Temel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan yolcu konumundaki eşi Hacer Temel ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hacer Temel, buradaki ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hakkı Temel'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ulubey Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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