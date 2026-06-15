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Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Engin Yılmaz hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Engin Yılmaz hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ulubey ilçesi Kadıncık Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (60) ile Engin Yılmaz (68) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Engin Yılmaz'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Engin Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.Y. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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