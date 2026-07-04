Ülkü Ocaklarının eski yöneticilerinden Soner Arın başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski yöneticilerinden Soner Arın için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP'li isimler ve partililer katıldı.
Hayatını kaybeden Ülkü Ocaklarının eski yöneticilerinden Soner Arın'ın cenazesi toprağa verildi.
Arın için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Arın'ın ailesinin yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve partililer katıldı.
Arın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Soner Arın, Ülkü Ocakları Nevşehir teşkilat başkanlığı ve Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştu.