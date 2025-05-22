Ülke genelinde düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlarda 509 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelinde düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlarda 509 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülke genelinde düzensiz göçe yönelik düzenlediğimiz denetim ve operasyonlarda, 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve ?509 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülke genelinde düzensiz göçe yönelik düzenlediğimiz denetim ve operasyonlarda, 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve ?509 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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