Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Icann'in Ceo'su Lindqvist ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ICANN’in CEO’su Kurtis Lindqvist ile bir araya geldi. Sayan görüşmeye ilişkin, "Süregelen yakın iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ICANN MEA Bölge Müdürü Baher Esmat ve Küresel Paydaş İlişkileri Bölge Yöneticisi Seher Sağıroğlu Ayhan'ın da görüşmeye eşlik ettiğini belirterek, bölgedeki DNS ekosisteminin değerlendirildiğini kaydetti.

Sayan, paylaşımında, "Geçtiğimiz yıllarda ICANN81 Yıllık Genel Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yapmıştık. Bu noktada, süregelen yakın iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Ülkemizi küresel internet yönetişiminde daha etkin, daha güçlü ve söz sahibi bir konuma taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

