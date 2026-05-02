Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Hakkari'de heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Hakkari-Van kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin, "Tek yapılacak şey burada güvenliği, emniyeti sağlayacak, riski azaltıcı şekilde güzel bir çalışmayı ortaya koymak. Hızlı bir şekilde kalıcı olarak bu yolun güvenli şekilde açılmasına gayret ediyoruz." dedi.

Hakkari'ye gelen İskurt, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile heyelanın meydana geldiği Hakkari-Van kara yolunda ve alternatif yol çalışmalarının yapıldığı güzergahlarda incelemelerde bulundu.

Tatlı köyünün aşağı kısmında yapılan alternatif yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye giden İskurt ve Taşyapan, yolda ve Zap Suyu kenarında yürütülen çalışmaları kontrol etti.

Daha sonra panel köprünün kurulacağı noktada ve heyelanın başlangıç noktası olan Entegre Katı Atık Tesisi'nin üst tarafında incelemede bulunan İskurt ve Taşyapan, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bölgedeki çalışma ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

İnceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere heyelan bölgesine geldiklerini belirten İskurt, şöyle konuştu:

"Konu tamamen ele alınmış. Yerinde 24 saat çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Her şey yapılmış. Bundan sonra yapılacakları takip ediyoruz. Özellikle heyelan bölgesi olması nedeniyle birkaç risk olayı var. Zap Suyu'nun yükselme noktası var, bir de mevcut servis yolunun en hızlı ve güvenli şekilde açılma noktası var. Özellikle servis yolunda bir bağlantı noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından panel köprü yerine ikmal edildi. Verilen bilgiye göre 3-5 güne o panel tamamlanır tamamlanmaz 2,5 kilometrelik servis yolu yüksek standartta tamamlanacak, konforlu bir şekilde Hakkari yolu açılacak."

Tesisin yukarı tarafından geçen alternatif yolda zaman zaman aksamaların yaşandığını aktaran İskurt, "Arkadaşlar, burayı da alternatif olarak iyileştiriyor. Hemen üst kotlarda şu anda Hakkari'nin ulaşımını sağlayan köy yollarından geçen bir servis yolumuz var." dedi.

"Olay kontrol altında"

Vali İbrahim Taşyapan'ın koordinasyonunda AFAD görevlilerinin de bölgede inceleme yaptığını dile getiren İskurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay kontrol altında. Tek yapılacak şey burada güvenliği, emniyeti sağlayacak, riski azaltıcı şekilde güzel bir çalışmayı ortaya koymak. Hızlı bir şekilde kalıcı olarak bu yolun güvenli şekilde açılmasına gayret ediyoruz. Şu anda tek hedefimiz o. Biz de üst seviyede onların takibini yapacağız. Her şey yolunda. Geçmiş olsun diyoruz. Tabii DSİ de burada güzel çalışıyor. İşin başından beri var. Bu 2,5 kilometrelik servis yolunu geçiş yolu olarak öngörüyoruz. Devamında bizim kalıcı olarak Hakkari yolunun karşı tarafından yaklaşık 3,5 kilometre ile 6 kilometre arasında proje çalışması devam ediyor."

İskurt, merkeze bağlı Pınarca köyü ile Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Sıcaksu köyü arasındaki güzergahın da 2024'te Karayolları ağına dahil edildiğini belirterek, söz konusu bölgedeki yol da iyileştirme çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Taşyapan da bölgede ilk günden bu yana kurumlar arası koordinasyonla çalışma yaptıklarını ifade etti.

Yolun kapanması nedeniyle öncelikle servis yollarında çalışma yürüttüklerini aktaran Taşyapan, şunları kaydetti:

"Şartların el verdiği en hızlı şekilde bunları yapmaya çalıştık. Heyelan burada devam ediyordu. En büyük sıkıntılarımızdan biri de şu anda heyelanın yola indikten sonra dereyi kapatarak bize sıkıntı yaratması. Bunda da Devlet Su İşlerimiz, kurumlarımız çalışmaktadır. Hem bilimsel hem de teknik olarak buna göre önlemler geliştiriyoruz. Buraya gelmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz köprüyü kurduğu zaman daha iyi bir yol vermiş olacağız. Diğer konuları da takip ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum."

İskurt ve Taşyapan'a, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş, AFAD İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Davut Şahin, Hakkari Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.