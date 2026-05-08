Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Malatya'da Ulaştırma Festivali'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde gerçekleşen 'Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu' etkinliğinde, ulaşım projeleri ve demir yolu hedefleri hakkında bilgi verdi. Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve yeni tünel projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen Ulaştırma Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" etkinliğine katıldı.

Üniversitenin Yeşilyurt ilçesindeki kampüsündü düzenlenen programda konuşan Boyraz, Osman Gazi Köprüsü'nün İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saatte sağlayan özel projelerden biri olduğunu söyledi.

Avrasya Tüneli'nden günde 80 bin aracın geçtiğini belirten Boyraz, şöyle konuştu:

"Eğer İstanbul'da Avrasya Tüneli olmazsa trafik felç olur. İstanbul İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu bunlar yapılmış, hizmete geçmiş önemli yollar. Zigana Tüneli 14,5 kilometre uzunluğunda dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift yönlü tüneli. Şimdi Amanosların altına yapacağımız 74 kilometrelik tünelle dünyada birinciliği alacağız."

Boyraz, demir yollarında ise ülkenin çeşitli bölgelerinde projelerin devam ettiğini dile getirerek, "Amacımız şu an 14 bin kilometre olan demir yolu hattımızı 28 bin kilometreye çıkarmak. Hızlı trene binen biri 48 saat içinde Türkiye'nin her yerinde dolaşacak inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından Boyraz, çekilişle öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye etti.

Etkinliğe, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
