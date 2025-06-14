Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kırıkkale'nin Delice İlçesini Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kırıkkale'nin Delice İlçesini Ziyaret Etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'daki temel atma töreninin ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret etti. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve yerel yöneticilerle bir araya gelen Uraloğlu, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KIRIKKALE'NİN DELİCE İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'daki temel atma töreninin ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar karşıladı. Kırıkkale Milletvekili Kaplan ve belediye başkanlarıyla bir süre görüşen Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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