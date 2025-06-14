Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice İlçesini Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice İlçesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çeşitli temaslarda bulunarak yerel yöneticilerle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu.

Bakan Uraloğlu, Delice Belediyesi önünde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kaymakam Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Yılmaz Uyan ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Daha sonra belediyede milletvekili Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve AK Partili belediye başkanlarıyla bir süre görüşen Uraloğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Uyan, ziyarette Bakan Uraloğlu'na bazı hediyeler takdim etti.

Uraloğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.