Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın Yeni Dizisi 'Taşacak Bu Deniz' Başlıyor

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrolleri paylaştığı "Taşacak Bu Deniz" dizisi 10 Ekim'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre Çağrı Bayrak'ın yönettiği yapımın proje tasarımı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem kaleme aldı.

Can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının işlendiği dizide, hırçın dalgalarla, dinmez fırtınalarla mücadele etmeye alışmış insanların coğrafyasında, ayakları üzerinde dimdik duran, tüm duygusallığı, dirayeti ve direnci ile bir kadının ve Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan, dalgalarıyla boğuşan sevdasına tutkun bir erkeğin hikayesi anlatılıyor.

Baysal ve Astepe'nin yanı sıra dizide Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü de rol aldı.