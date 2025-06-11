Ulaş'ta Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Ulaş'ta Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor
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Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin üstyapı hizmetleri kapsamında yapılan bu çalışmalar, modern bir Ulaş oluşturma hedefiyle devam ediyor.

Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Turan İlbey, Hürriyet Mahallesi'nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan İlbey, AA muhabirine, mahallelerin ara sokaklarda çalışmaların aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıktıkları yolda çalışmalarına devam ettiklerini belirten İlbey, "Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle, mahallelere eksiksiz hizmet sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Hedefimiz sorunu olmayan, modern ve çağdaş bir Ulaş ilçesidir." diye konuştu.

İlbey, Yenikarahisar Mahallesi'ndeki yıpranmış kilit parke taşlarını kaldırarak, yerine yenilerini döşeme çalışmalarına başladıkları sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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