Ulaş'ta bozulan yollarda asfalt yama çalışması başlatıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, belediye ekipleri yoğun kış şartlarının ardından bozulan asfalt yollarda yama çalışması başlattı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, asfalt çalışmalarını inceledi.

İlçede kış mevsiminin yoğun geçtiğini ve yollarda bozulmalar olduğunu söyleyen İlbey, Yenikarahisar Mahallesi yolunda asfalt yama çalışması başlattıklarını belirtti.

Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde parke yolda da bozulmalar olduğunu dile getiren İlbey, bu yolda da tamir çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlara anlayışlarından dolayı teşekkür eden İlbey, "İlçede ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz. Daha modern, güvenli ve kullanışlı yollarla vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız planlı şekilde aralıksız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
