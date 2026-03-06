Haberler

Ulaş Müftüsü İçli'den, partilerin ilçe başkanlarına ziyaret

Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, ilçedeki siyasi partilerin başkanlıklarını ziyaret ederek, kurumlararası işbirliği ve din hizmetleri konularında istişarelerde bulundu. İçli, ziyaretlerinde ilçe başkanlarına başarılar dileyip Kur'an meali hediye etti.

Sivas'ın Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

İçli, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karacalar, CHP İlçe Başkanı Yıldıray Sulakçı ve MHP İlçe Başkanı Servet İlbey'e iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette, kurumlararası işbirliği, toplumsal dayanışma ve din hizmetlerinin toplumla daha etkin buluşturulması konularında istişarelerde bulunuldu.

İçli, ilçe başkanlarına çalışmalarında başarılar dileyerek, Kur'an meali hediye etti.

İlçe Başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İçli'ye teşekkür etti.

