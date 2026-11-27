Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ulaş ilçesinde İlçe Müftülüğü din görevlilerinin vaaz sunma becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim kursu düzenledi.

Müftülük toplantı salonunda Cumali Yakan'ın öğreticiliğini üstlendiği kurs, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin verdiği ilk dersle başladı.

İlçede görev yapan din görevlileri için "Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu" başlattıklarını ve kursun iki hafta süreceğini belirten İçli, "Kurstaki amacımız, din görevlilerinin hitabet kalitelerinin yükseltilmesi topluma yönelik din hizmetlerinin daha etkin sunulması." dedi.

İçli, kursa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA