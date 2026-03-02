Haberler

Ulaş Belediye Başkanı İlbey yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Ramazan ayının manevi atmosferinde ilçede yaşayan yaşlıları ve hastaları evlerinde ziyaret ederek destek verme vurgusu yaptı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede yaşayan yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.

Hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden İlbey, ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi ikliminde yaşlıları ve hastaları ziyaret ettiklerini belirten İlbey, "Yaşlılarımıza duyduğumuz sevgi ve saygı her zaman en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir." dedi.

Ramazan ayının önemine dikkati çeken İlbey, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül birliğinin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek ayda vatandaşlarımızla gönül gönüle olmayı, geçmişe dönük ramazan aylarını anmayı, hatıraları yad etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

