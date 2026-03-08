Ulaş Belediye Başkanı İlbey 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışanı kadınlarla bir araya geldi.

Başkan İlbey, makamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sevginin, fedakarlığın ve emeğin simgesi olan kadınların hayatın her alanında güçlü duruşlarıyla geleceği şekillendirdiğini söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İlbey, "Türk kadını dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücüdür. Hayatın her alanında emeği, üretkenliği ve fedakarlığıyla toplumumuza değer katan kadınlarımız güçlü bir toplumun temelini oluşturuyor. Başta şehit, gazi anneleri ve kadın mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

İlbey, konuşmanın ardından belediyede çalışanı kadınlara çiçek takdim etti.