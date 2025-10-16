Haberler

Ulaş Anaokulu'nda Öğrenciler Turşu Kurma Etkinliği Düzenledi

Ulaş Anaokulu öğrencileri, 'Hayat Okulda Öğrenilir' sloganıyla düzenlenen etkinlikte turşu kurarak eğlenceli bir gün geçirdi. Öğrenciler, malzemeleri tanıma ve sabır gibi değerleri öğrenme fırsatı buldular.

Ulaş ilçesindeki Ulaş Anaokulu öğrencileri "Hayat Okulda Öğrenilir" sloganıyla turşu kurma etkinliği düzenledi.

Öğretmenleri gözetiminde okulda kış hazırlıkları kapsamında kavanozlara turşu kuran öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Ulaş Anaokulu Müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenler rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların turşu malzemelerini yakından tanıma, kokularını, renklerini ve dokularını hissetme şansı yakaladıklarını söyledi.

Öğrencilerin düşünme becerilerini kullanarak malzemeleri sırayla kavanoza yerleştirdiğini ve suyun ölçüsünü ayarlamaya çalıştıklarını belirten Şen, "Öğrenciler turşularını kurarken hem keyifli vakit geçirdiler, hem de sabır gibi değerleri de yaşayarak öğrenmeye başladılar." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencileri tebrik eden Şen, "Minik şeflerimizin ellerinden kurulan turşuların olgunlaşmasını heyecanla bekliyoruz. Turşu yapımına destek veren velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
