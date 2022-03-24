Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı - Haberler

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Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Rusya'nın Herson yakınlarındaki Nova Kahovka'ya düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri Igor Fedorchuk, Lviv'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Rusya'nın Herson yakınlarındaki Nova Kahovka'ya düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna askeri Igor Fedorchuk, Lviv'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Peter ve Paul Kilisesi'ndeki törene katılan Lvivliler, 38 yaşındaki askerin tabutunu diz çökerek uğurladı.

Cenaze törenine katılan Fedorchuk'un yakınları ve askerler gözyaşı döktü.

Cenaze töreni öncesinde konuşan ölen askerin ağabeyi Yurij Fedorchuk, doğal gaz ve benzin endişesi taşıyan Avrupa ülkelerini sessiz kalmakla suçladı.

Yaşanan acıların sorumlusu olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gösteren Fedorchuk, "Neden herkes susuyor? Konuşmaktan mı korkuyorlar? Ben korkmuyorum ve konuşacağım. Başıma neler geleceğini bilmiyorum ama konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Fedorchuk, şöyle devam etti:

"Savaş devam ediyor. Ukrayna halkı, kültürü ve tarihi tam anlamıyla bir yıkımla karşı karşıya. Aslında bu savaş 1 ay önce başlamadı, 8 yıldır sürüyor."

Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Ukrayna, Cenaze, Herson, Rusya, Güncel, Haberler

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