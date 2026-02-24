Haberler

Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Güncelleme:
Alanya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümünde 'Ukrayna'ya destek' etkinliği düzenleyerek, savaşın zorluklarını dile getirdi ve ülkelerine dönüş arzusunu ifade etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya- Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla ilçede yaşayan Ukrayna vatandaşlarınca, "Ukrayna'ya destek" etkinliği gerçekleştirildi.

İskele Meydanı Şelale önünde gerçekleştirilen programa, ilçede yaşayan Ukrayna vatandaşları katıldı.

Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunduğu etkinlikte, pankart ve dövizler açıldı.

Şarkıların söylendiği etkinlikte gazetecilere konuşan Ukraynalı Saria Hazar, 4 yıldır devam savaşın Ukrayna için önemli ve üzücü olduğunu söyledi.

Savaşın kendilerinde büyük bir yara açtığını dile getiren Hazar, "Bugün şarkılarımızla, sözlerimizle sesimizi duyurmak istedik. Sesimiz duyulsun ve dünyaya yayılsın. Bilsinler ki en büyük isteğimiz ülkemize ve ailelerimizin yanına dönmek, onlarla beraber olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
