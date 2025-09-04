Ukraynalı Prime Orchestra Türkiye'de 10 Şehirde Konser Verecek

Ukraynalı müzik grubu "Prime Orchestra" Türkiye'de 10 şehirde müzikseverlerle buluşacak.

Rock müziğin ritimleriyle senfonik müziği buluşturan "Rock Sympho Show IV" ile dinleyici karşısına çıkacak grup, klasikleşmiş rock eserlerini yeniden yorumlayacak.

Led Zeppelin, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Europe, Ozzy Osbourne, AC/DC, Nirvana ve Red Hot Chili Peppers gibi müzik gruplarının parçalarını seslendirecek topluluk, rock müziğe yeni bir boyut kazandırarak her yaştan müzikseveri etkilemeyi amaçlıyor.

Grup, 16 Eylül'de Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde, 17 Eylül'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde,18 Eylül'de Mersin Yenişehir Belediyesi AKM'de, 19 Eylül'de Adana 01 Burda PGM'de, 20 Eylül'de Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 21 Eylül'de Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 23 Eylül'de Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, 26 Eylül'de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 27 Eylül'de Bursa Merinos AKM'de, 28 Eylül'de ise İstanbul Kongre Merkezi'nde konser verecek.