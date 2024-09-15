Üye Girişi
Haberler

Ukraynalı Genç Müzisyen Sofie Demi, İstanbul Sokaklarında Konser Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Ukraynalı müzisyen Sofie Demi, İstanbul'a yerleşerek sokaklarda konserler vermeye başladı. Üç farklı dilde şarkı söyleyen Demi, müziğiyle hem kendine hem de ailesine katkı sağlıyor. İstanbul'a duyduğu aşkı ve burada hissettiği güveni aktaran Demi, müziği ve eğitimi bir arada sürdürüyor.

Ailesinin yaşamını artık Türkiye'de devam ettirmesi kararı sonrası İstanbul'a yerleşen 17 yaşındaki Ukraynalı Sofie Demi, şehrin çeşitli noktalarında verdiği bireysel konserlerinde seslendirdiği eserleri İstanbulluların beğenisine sunuyor.

Şarkılarını gitarı eşliğinde Ukraynaca, İngilizce ve Türkçe seslendiren genç müzisyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Daire Başkanlığının geliştirdiği "Sanat Sokağa Taşacak" projesi kapsamında hem kentin estetiğine iz bırakıyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda yaşayanların "Avrupalı Güzel Sokak Sanatçısı" olarak tanımladığı Demi, kendi kelimeleriyle ifade ettiği duygularını da gitarı ile seslendiriyor.

Yaşam hikayesini AA muhabirine anlatan Sofie Demi, İstanbul'a aşık olduğunu belirterek, sanat ve eğitim hayatını birlikte burada sürdürdüğünü söyledi.

Demi, küçük yaşlarda sokakta şarkı söylemenin özgüvenine olumlu etki sağladığına işaret ederek, "Babam ve annem Ukraynalı. İstanbul'da sokak müzisyeniyim. İstanbul sokaklarında insanlar için şarkı söylüyorum. Ben şarkı söylerken bazen küçük çocuklar dans ediyor ve bunu çok seviyorum, beni mutlu ediyor." dedi.

Megakentin sokaklarında müzik yaptığı zamanlarda kendisini bir konser sahnesinde hissettiğini ifade eden Demi, "Ben sokakta şarkı söylerken ilk başlarda çok heyecanlı oluyorum ve çok korkuyorum. Sokakta çok defa şarkı söyledim ama her zaman ilk parçamı söylerken korkuyorum. İnsanlar alkışlayınca heyecanım gidiyor ve kendimi normal hissediyorum, mutlu oluyorum. Sonra her şey iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum"

Demi, akşam saatlerinde işten evine dönen insanların kısa süreli de olsa duraksayarak kendisini dinlediğini, müziğine alkış, dans ve şarkı sözleriyle eşlik ettiğini anlattı.

Yaşamı boyunca müzikten ayrılmak istemediğini vurgulayan Demi, "Ben fizik bilimi üzerine çalışmak istiyorum, müzik de yapmak istiyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Her yıl 10-15 tane şarkı yazıyorum, ileride müzik üzerine çalışma yapmak istiyorum. Türk sanatçılardan Athena'nın 'Senden, Benden, Bizden' şarkısını, enerji dolu hareketli şarkıları, Barış Akarsu'nun parçalarını seviyorum. Tarkan'ın 'Dudu' parçasını da çok seviyorum." diye konuştu.

Genç müzisyen, İstanbul sokaklarının kendisine ilham verdiğini de kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstiklal Caddesi'ni çok seviyorum. Çok kafe ve çok insan var, biraz kalabalık ama bana iyi geliyor. İstanbul'u çok seviyorum, burada ailemle yaşıyorum ve burada yaşamayı seviyorum. Ailem de burada çalışıyor. Benim ülkemde savaş var ama ben Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Türkiye bir cennet, ben böyle hissediyorum."

Kaynak: AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Göçmenler istanbul Magazin Güncel Kültür Sanat Yaşam Müzik

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title