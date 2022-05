Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) - Haberler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ukrayna'daki savaştan kaçıp, Alanya'da yerleştikleri apart otelde tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaralayarak, kızı T.N. ile oğlu K.N.'yi de öldüren O.N., adliye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde O.N., psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını ve yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti. Ayrıca tartışma sırasında Y.N.'nin kocasından kaçıp, aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. O.N.'nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.