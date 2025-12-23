Haberler

Zelenskiy, Ukrayna'nın dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkeye yönelik başlattığı hava saldırılarında 30'dan fazla füze ve 650'den fazla İHA kullanıldığını açıkladı. Saldırılar sonucunda birçok bölgedeki enerji altyapısı hasar gördü ve sivil can kayıpları yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik dün geceden bu yana hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydederek, şimdiye kadar 30'un üzerinde füze ve 650'den fazla insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, ülkesinin dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve sivil altyapılarını hedef aldığını, şimdiye kadar 30'dan fazla füze ve 650'nin üzerinde İHA'nın fırlatıldığını kaydetti.

Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Kiev bölgesinde bir kadın Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hmelnitski bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Jitomir bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Mevcut verilere göre, 13 bölgeye hava saldırısı yapıldığı bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Bu Rus saldırısı, Rusya'nın önceliklerinin son derece açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın ayrıca Odessa bölgesindeki bir liman altyapısı ve bölgedeki enerji altyapısını hedef aldığı kaydedildi.

Sosyal medya paylaşımlarında ise başkent Kiev'deki saldırı sırasında insanların metro istasyonlarında beklendiği görüldü.

Ukrayna'nın tüm bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan açıklamada, Rus saldırıları nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Düşman, enerji sistemine bir kez daha geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde acil durum kesintileri devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title