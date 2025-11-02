Haberler

Ukrayna'ya Hava Saldırıları: 1500 İHA ve 70'ten Fazla Füze Kullanıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1500 İHA, 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırdığını açıkladı. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, Ukrayna hava savunma kuvvetleri birçok İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında yaklaşık 1500 insansız hava aracı (İHA), 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze kullandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ülkeye 2 balistik füze ve 79 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 67 İHA'nın düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Zelenskiy: "Maalesef ölü ve yaralılar var"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de aynı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Rusya neredeyse her gece halkımıza çeşitli silahlarla saldırı düzenliyor." ifadesini kullandı.

Bu gece yapılan saldırılarda Ukrayna'nın farklı bölgelerinin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Maalesef ölü ve yaralılar var." dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 1500 İHA ile 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bölgeye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı paylaşımına göre, Rusların Donetsk bölgesine son bir gün içerisinde düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.