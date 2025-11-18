Ukrayna ve Fransa 100 Rafale F4 Savaş Uçağı Alımında Anlaştı

KİEV, 18 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 2035'e kadar 100 adet Rafale F4 savaş uçağı satın alımına yönelik niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Zelenskiy, pazartesi günü Telegram hesabından yaptığı açıklamada Paris'te Macron ile imzaladıkları anlaşmanın ayrıca SAMP/T hava savunma sistemleri, hava savunma radarları, havadan havaya füzeler ve hava bombaları alımını da kapsadığını ifade etti.

İki ülke ayrıca önleyici insansız hava araçlarının ortak üretimi de dahil olmak üzere bu yıl ortak savunma projeleri başlatma kararı aldı.

Macron, yerel basına yaptığı açıklamada, "Barış anlaşması yarın imzalanacak olsa bile bu anlaşma yine de çok önemli olacaktır çünkü bu barışın garantisi, ülkeyi savunabilecek güçlü bir Ukrayna ordusudur" dedi.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı, Zelenskiy'nin günün erken saatlerinde Fransa'ya geldiğini aktarmıştı.