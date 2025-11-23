Ukrayna ve ABD, Rusya ile Barış Anlaşması için Cenevre'de Görüşecek

KİEV, 23 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna ve ABD heyetleri önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya ile olası barış anlaşmasının parametreleri hakkında istişarelerde bulunacak.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Görüşme, son günlerde devam eden diyalog sürecinin bir başka aşamasını oluştururken, öncelikle barışa yönelik atılacak adımlar için vizyonumuzu uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor" dedi.

Umerov, Ukrayna'nın barış sürecine kendi çıkarlarını net şekilde gözeterek yaklaştığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna krizine son vermek için barış anlaşması konusunda ABD, Ukrayna'nın diğer ortakları ve Rusya ile görüşmeler yapmak üzere bir heyet kurulmasına ilişkin cumartesi günü bir kararname imzaladı. Heyete, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.