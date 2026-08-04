Rus saldırıları: 4 ölü, 13 yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin Sumi, Odessa ile Mıkolayiv (Nikolayev) bölgelerine gece saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Rusya'nın, Sumi bölgesine yaptığı saldırıda 2'si çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Mıkolayiv bölgesine yönelik Rus saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusu bir füze ve 136 SİHA ile saldırıları düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın, gece balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya bir "İskender-M" tipi balistik füze ve 136 SİHA fırlattığı ifade edilen açıklamada, 117 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA