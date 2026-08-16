Zelenskiy: Rus saldırılarında 3 ölü, 20 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine bu gece füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak saldırılar düzenlediğini aktardı.

Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında 6 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de çıkan yangınlar hızlı bir şekilde söndürüldü, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kremençuk şehri ve Kriviy Rig kentine balistik füzelerle saldırıların yapıldığını kaydederek, "Kriviy Rig'te 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı." bilgisini paylaştı.

Sumi kentine de saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın 13 bölgesine saldırılar düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, bu süreç içerisinde ülkesine yönelik 1550'den fazla SİHA, 1560'a yakın güdümlü bomba ve 62 füzenin fırlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA