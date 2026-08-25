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Rusya'dan Moldova sınır kapısına İHA saldırısı

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Rusya, Odessa'daki Vinogradovka sınır kapısına Şahid İHA'larıyla saldırdı; altyapı hasar gördü, yangın çıktı, geçişler durduruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı, bunun iki haftada üçüncü saldırı olduğunu ve Rusya'nın bölgesel istikrarı hedef aldığını belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde Moldova sınırında bulunan uluslararası karayolu sınır kapısına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisinin Güney Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın "Vinogradovka" sınır kapısına "Shahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu sınır kapısının altyapısının hasar gördüğü ve yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı, sınır kapısından yolcu ve araç geçişlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, durumun Moldova makamlarına iletildiği ve ulaşımın diğer sınır kapılarına yönlendirildiği aktarıldı.

"2 haftada 3. saldırı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunun Rusya'nın 2 haftada Ukrayna-Moldova sınır kapılarına yönelik 3. saldırısı olduğunu belirtti.

Sybiha, "Ortada açık bir örüntü var. Rusya, iki ülke arasındaki bağlantıyı sekteye uğratmaya ve daha geniş bölgede istikrarsızlık yaratmaya kasıtlı olarak çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu, Rusya'nın sivil ulaşım koridorlarını ve kritik sınır altyapısını sistematik olarak hedef almasını kınamaya çağıran Sybiha, saldırıların bölgesel bağlantıyı ve istikrarı tehdit ettiğini savundu.

Kaynak: AA
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