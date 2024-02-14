İstanbul Boğazı'ndan geçişi krize neden olan Rus savaş gemisi Ukrayna ordusu tarafından batırıldı

2015 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertedeki bir Rus askerinin karadan havaya atılan füzeyle poz verdiği Rusya'ya ait çıkarma gemisi "Sezar Kunikov", Ukrayna ordusu tarafından Karadeniz'de batırıldı.

UKRAYNA ORDUSU SEZAR KUNİKOV ÇIKARMA GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan iş birliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un batırıldığı bildirildi.

Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'un batırılmadan önce son görüntüsü

KIRIM AÇIKLARINDA BATIRILDI

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında çekilen görüntü (2015)

2015 YILINDA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu gemi, 2015 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertedeki bir Rus askerinin karadan havaya atılan füzeyle poz vermesiyle tanınıyordu. Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndan çekilen skandal görüntüler sonrası Rusya'nın o dönemki Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi (2015)