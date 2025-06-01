Ukrayna-Rusya Görüşmeleri İstanbul'da Yapılacak
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmelerinin yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İstanbul'daki Ukrayna- Rusya görüşmelerinin, yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda yapılmasının planlandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'te, Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor" bilgisini paylaştı.
İlk turu 16 Mayıs'ta İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmelerin ikinci turunda, Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek.
Kaynak: ANKA / Güncel