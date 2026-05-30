Ukrayna: Rusya'da iki adet "Tu-142" tipi uçak ve bir "İskender" füze sistemine saldırı düzenledik

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, Rusya'nın Taganrog kentindeki askeri üsse düzenlenen İHA saldırısında iki Tu-142 uçağı ve bir İskender füze sisteminin vurulduğunu açıkladı. Ayrıca Kırım’daki tanker ve petrol depolarının da hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, Rusya'nın Taganrog kentindeki askeri üssünde iki adet "Tu-142" (Tupolev) tipi uçak ve bir "İskender" füze sistemine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Brovdi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait farklı hedeflere yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Taganrog kentinde yer alan askeri üste konuşlandırılan iki Tupolev Tu-142 tipi uçak ve bir adet İskender füze sisteminin 30 Mayıs'ta insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktaran Brovdi, söz konusu hedeflerin vurulduğunu iddia etti.

Brovdi, Tupolev Tu-142 tipi uçağın, Rusya Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli deniz devriye, keşif ve denizaltı savunma uçağı olduğunu belirtti.

Ukraynalı komutan mesajında ayrıca, Taganrog ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da "Rus gölge filosuna ait" olduğu iddia edilen bir tanker ve iki petrol deposuna da bu gece saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Brovdi, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
