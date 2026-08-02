Haberler

Ukrayna: Rusya bu hafta yaklaşık 1900 İHA, 1600'e yakın güdümlü bomba ve 144 füze ile saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1900 insansız hava aracı (İHA), 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze kullandığı bildirildi.

Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1900 insansız hava aracı (İHA), 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze kullandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca ülkesine yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreç içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1900 İHA ile 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze fırlattığını belirterek, "Bu hafta 16 bölgemiz saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

Bu saldırılarda yüzlerce konutun hedef alındığını aktaran Zelenskiy, toplamda 1000'den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya'nın balistik füze üretimine daha fazla kaynak ayırmaya başladığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırımlar genişletilmeli ve işe yaramalıdır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu ile ilgili yeni gelişme
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu