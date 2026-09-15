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Ukrayna: Rus ordusu bu gece 200 SİHA ile hava saldırıları düzenledi

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Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik bu gece gerçekleştirdiği hava saldırılarında 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik bu gece gerçekleştirdiği hava saldırılarında 200 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) kullandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece SİHA'larla ülkeye çok sayıda saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda 200 SİHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 187 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece kente hava saldırılarının yapıldığını bildirdi.

Kliçko, kentin farklı bölgelerindeki akaryakıt istasyonları ve bir depo altyapısının hedef alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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